كريم بنزيما يتخطى رقم دي ستيفانو بقميص ريال مدريد في دوري الأبطال

تخطى الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، رقم أسطورة النادي الملكي ألفريدو دي ستيفانو في عدد الأهداف المسجلة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل بنزيما الهدفين الرابع والخامس، لريال مدريد في مرمى غلطة سراي التركي الأربعاء، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دور المجموعات.

ووصل بنزيما إلى الهدف رقم 50 له بالقميص الأبيض في التشامبيونزليغ ليتخطى رقم دي ستيفانو، وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب هدافي ريال مدريد بالبطولة الأوروبية الأعرق، والتي يحمل الفريق الإسباني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها 13 بطولة.

ويأتي بنزيما خلف كريستيانو رونالدو صاحب 105 أهداف، وراؤول غونزاليس 66 هدفا.

Karim Benzema Ikuti Jejak Lionel Messi di Liga Champions tak pernah gagal mencetak gol pada perhelatan Liga Champions.



Karim Benzema kini berada di peringkat ke-4 pada daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Champions. 👏👏#football5star#F5S#benzema#messipic.twitter.com/NZA9pPrbrU — Football5star (@Football5star) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

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وقال بنزيما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"تخطي رقم دي ستيفانو؟ لا أعتبر نفسي أسطورة لريال مدريد، لكنني حين وقعت للنادي كان ذلك حلما بالنسبة لي، وأنا سعيد وآمل أن أسجل المزيد من الأهداف".

وحقق ريال مدريد فوزا عريضا على ضيفه غلطة سراي بسداسية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات