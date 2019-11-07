"فيفا" يهنىء "أسطورة" الكرة المصرية أبو تريكة

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق الملقب بـ"أمير القلوب"، بعيد ميلاده الحادي والأربعين.

ونشر "فيفا" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يحتوي على مجموعة من أهداف أبو تريكة، وعلق عليه: "عيد ميلاد سعيد لأسطورة المنتخب المصري والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، 41 سنة اليوم، استمتعوا بأهداف أمير القلوب".

لعب أبو تريكة مع الأهلي في الفترة من 2004 حتى 2013، ونجح في التتويج مع القلعة الحمراء بـ24 لقبًا.

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دافع أبو تريكة عن ألوان قميص الأهلي قرابة الـ10 سنوات وتحديدا منذ انتقاله للقلعة الحمراء موسم 2003- 2004 وحتي اعتزاله عام 2013، وحقق خلال تلك الفترة 23 لقبا رفقة الأهلي، الدوري المصري الممتاز (7 مرات) كأس مصر (مرتين) السوبر المصري (6 مرات) دوري أبطال إفريقيا (5 مرات) السوبر الإفريقي (3 مرات).

ولعب النجم المصري مع منتخب الفراعنة 104 مباريات دولية خلال 9 سنوات، ونجح في تسجيل 38 هدفا بقميص المنتخب.

وحقق أبو تريكة 4 بطولات رفقة منتخب بلاده، لقب بطولة أمم إفريقيا "مرتين" عامي2006، 2008، وذهبية دورة الألعاب العربية عام 2007، ولقب بطولة الأمم الإفريقية العسكرية عام 2004.

المصدر: "تويتر"