رامسي يعتذر بعد خطفه لهدف رونالدو.. والحظ العاثر في الركلات الحرة مستمر

اعتذر الويلزي آرون رامسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن حرمه من تسجيل الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى لوكوموتيف موسكو باسمه ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أثير الهدف جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن سدد رونالدو ركلة حرة مباشرة فشل الحارس في تقديرها لتمر من بين قدميه، وينجح رامزي في لمس الكرة قبل أن تدخل بكامل محيطها للمرمى.

مما أثار تعجب البعض حول احتساب الهدف باسم نجم أرسنال السابق وليس باسم "الدون".

وقال رامسي عن تلك اللقطة: "اعتقدت أن حارس المرمى كان أقرب إلى الكرة بكثير، وكانت لدي فرصة للتدخل وربما لمنعه من محاولة اللحاق بالكرة، لقد كان أمرا غريزيا لأنني أردت التأكد من أنها تجاوزت خط المرمى، ولذا أعتذر لكريستيانو".

Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮвеpic.twitter.com/ZDDgElUffB — Матч ТВ (@MatchTV) ٦ نوفمبر ٢٠١٩

Ronaldo's reaction to Aaron Ramsey stealing his goal 😬 pic.twitter.com/wQiks0KScc — B/R Football (@brfootball) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

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ولم يسجل رونالدو منذ انضمامه إلى فريق "السيدة العجوز" أي هدف من ركلة حرة مباشرة، إذ سدد 29 وفشل في إيداع أي كرة في الشباك، قبل أن يسلب رامسي فرصة كسر الرقم السلبي، ما حرمه من إضافة هدف جديد لسلسته كأفضل هداف في دوري الأبطال برصيد 128 هدفا، وتسجيل هدفه في الفريق رقم 34 بمسيرته.

ونجح رفع يوفنتوس من الفوز 2-1، رافعا رصيده إلى 10 نقاط ليضمن إحدى بطاقتي المجموعة الرابعة للتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

المصدر: وكالات