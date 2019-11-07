أردوغان يهاجم الاتحاد الأوروبي دفاعا عن منتخب بلاده

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من منتخب بلاده، على خلفية أداء اللاعبين التحية العسكرية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وأكد أردوغان في كلمة قبيل توجهه إلى المجر أن تركيا ترفض الموقف "السياسي والعنصري والظالم" للاتحاد الأوروبي تجاه منتخب بلاده، واصفا الموقف إياه بالاستفزازي وأنه من نهج الكيل بمكيالين.

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بتركيا ورياضييها تتغير المواقف، يجب أن يعدل ​الاتحاد الأوروبي​ لكرة القدم عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، ولا يجب أن يسمح بتسيس ​الرياضة​ عبر قراراته الخاطئة".

وتابع: "رياضيونا الذين يمثلون بلادنا في الخارج يواجهون حملة ممنهجة تستهدفهم منذ انطلاق عملية "نبع السلام".

إقرأ المزيد

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن الشهر الماضي أنه سينظر في أمر لاعبين أتراك احتفلوا بفوزهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية بعد تسجيل اللاعب جينك توسون هدف الفوز على ألبانيا في "تصفيات يورو 2020" في وقت ينفذ فيه الجيش التركي عمليته شمال شرق سوريا.

من جهة ثانية، أدى لاعب الجمباز التركي إبراهيم تشولاك التحية العسكرية في بطولة العالم للجمباز في شتوتغارت بعدما فاز بميدالية ذهبية.

وفي إيطاليا، أثار اللاعب التركي في نادي روما جنكيز أوندر الجدل أيضا بصورة يظهر فيها وهو يؤدي التحية العسكرية وحوله ثلاثة أعلام تركية.

المصدر: وكالات