بعد واقعة عصيان أنشيلوتي ولاعبيه.. نابولي يتوعد

أبلغ نابولي لاعبيه بأنه "سيحمي حقوقه" بعد مزاعم بعدم امتثال اللاعبين لأوامر النادي ومغادرتهم معسكرا مغلقا، فيما اعتبرته وسائل إعلام محلية "عصيانا".

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللوسبورت" الإيطالية، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفقراء الجنوب رفض حضور المؤتمر الصحفي عقب تعادلهم 1-1 في مباراتهم أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مما سيعرض النادي لغرامة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

Directiva del Napoli advierte con acciones legales contra sus jugadores https://t.co/M47q6ZdXsP — Afición Central (@Aficion_Central) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

إقرأ المزيد

كما شوهد لاعبو نابولي والجهاز الفني وهم يغادرون ملعب المباراة نحو منازلهم بعد المباراة في مخالفة واضحة لقرارات أوريليو دي لاورنتيس رئيس النادي، بالدخول في معسكر مغلق حتى مباراة جنوى في الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

من جانبها أشارت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إلى أن لاعبي الفريق الإيطالي ​قرروا التواصل مع وكلائهم القانونيين بعد القرار الذي اتخذه رئيس النادي.

وحول ذلك، أعلن نابولي أن هذه الإجراءات لم تكن بمثابة عقوبة لعدم الفوز على سالزبورغ، ولكن الأمر جاء من أجل مصلحة الفريق ليس إلا.

وتراجع الفريق الإيطالي إلى مركز الوصافة ليهدي بذلك الصدارة لليفربول الذي فاز على جينك في المجموعة الخامسة من البطولة الأوروبية.

المصدر: وكالات