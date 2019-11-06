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محمد رمضان يشارك مع محمد أبو تريكة في مواجهة نجوم إفريقيا وأساطير العالم (فيديو)

الرياضة

محمد رمضان يشارك مع محمد أبو تريكة في مواجهة نجوم إفريقيا وأساطير العالم (فيديو)
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تواجد الفنان المصري، محمد رمضان، خلال المباراة التي جمعت نجوم إفريقيا ونجوم العالم في عاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء.

وانتهت المباراة بفوز نجوم إفريقيا بهدف الكاميروني صامويل إيتو، وشارك في اللقاء نجوم الكرة المصرية السابقين محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور وإسماعيل يوسف.

وضمت قائمة منتخب نجوم إفريقيا أساطير القارة السمراء على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا وآخرون.

فيما ضمت كتيبة نجوم العالم، البرتغالي لويس فيغو والفرنسيان تريزيغيه وفابيان بارتيز، وبيبيتو وريفالدو وكافو من البرازيل والإسباني سالغادو والأرجنتيني سافيولا وغيرهم.

المصدر: وكالات

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