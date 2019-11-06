محمد رمضان يشارك مع محمد أبو تريكة في مواجهة نجوم إفريقيا وأساطير العالم (فيديو)
تواجد الفنان المصري، محمد رمضان، خلال المباراة التي جمعت نجوم إفريقيا ونجوم العالم في عاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء.
هل سيشارك اليوم؟— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 6, 2019
النجم المصري الشهير #محمد_رمضان يظهر بقميص “نجوم أفريقيا” على الدكة..#نجوم_العالم_نجوم_أفريقيا#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/H9iMa9dPQi
وانتهت المباراة بفوز نجوم إفريقيا بهدف الكاميروني صامويل إيتو، وشارك في اللقاء نجوم الكرة المصرية السابقين محمد أبو تريكة ووائل جمعة ونادر السيد وخالد الغندور وإسماعيل يوسف.
الأسد الكاميروني صامويل #إيتو يفتتح التسجيل في مرمى نجوم العالم بالدقيقة 18#نجوم_العالم_نجوم_أفريقيا#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/Wx11K8w3Cv— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 6, 2019
وضمت قائمة منتخب نجوم إفريقيا أساطير القارة السمراء على رأسهم روجيه ميلا وصامويل إيتو وصلاح الدين بصير وزبير بيه والحاجي ضيوف وكانو وخاليلو فاديجا وآخرون.
فيما ضمت كتيبة نجوم العالم، البرتغالي لويس فيغو والفرنسيان تريزيغيه وفابيان بارتيز، وبيبيتو وريفالدو وكافو من البرازيل والإسباني سالغادو والأرجنتيني سافيولا وغيرهم.
المصدر: وكالات