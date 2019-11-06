إيكاردي يقود سان جيرمان لحجز تذكرة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال (فيديو)

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

ويدين سان جيرمان بالفضل بالفوز لمهاجمه الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

وأضاع لاعب الضيوف، السنغالي مباي دياني فرصة ذهبية لإدراك التعادل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، تصدى لها نافاس ببراعة.

وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة محققا العلامة الكاملة، ليضمن تأهله لدور الـ16، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند نقطتين في المركز الثالث.

المصدر: وكالات