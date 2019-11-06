ريال مدريد يكتسح غلطة سراي بنصف دزينة في دوري الأبطال (فيديو)

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا على ضيفه غلطة سراي التركي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف النادي الملكي كل من البرازيلي رودريغو (هاتريك) وسيرخيو راموس من ركلة جزاء والفرنسي كريم بينزيما (هدفين) في الدقائق 4 و7 و14 و45 و81 و90+3.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد غلطة سراي عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

المصدر: sportbox