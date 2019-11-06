بايرن ميونخ يحجز تذكرة ثمن نهائي "التشامبيونز ليغ" بالعلامة الكاملة (فيديو)

تغلب بايرن ميونخ الألماني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-0 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي الفريق البافاري كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقتين 69 و89 على الترتيب.

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وهذا الفوز هو الرابع على التوالي للبايرن ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، معززا صدارته للمجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، ويضمن التأهل مبكرا للدور ثمن النهائي من المسابقة، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة يتيمة في ذيل الترتيب.

وعوض البايرن خسارته المدوية أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-5 السبت الماضي في الدوري المحلي، والتي أدت إلى إعفاء مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه وتعيين مساعده هانز-ديتر فليك، الذي نجح في اختباره الأول على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري بانتظار الاختبار الثاني السبت المقبل ضد بوروسيا دورتموند في قمة الجولة الـ11 من "البوندسليغا".

المصدر: وكالات