روسيا تتغلب على المكسيك في كأس القارات لكرة القدم الشاطئية (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي على نظيره المكسيكي 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية 2019.

وسجل ثلاثية روسيا كل من فلاديسلاف جاريكوف وبوريس نيكونوروف وفيكتور كريشانوف في الدقائق 8 و19 و30 على الترتيب.

ثالث مباريات اليوم الثاني لبطولة كأس القارات لـ #كرة_القدم_الشاطئية، بين #روسيا و #المكسيك. تابعونا للتغطية الكاملة للمباريات في #كايت_بيتش، في أم سقيم pic.twitter.com/eHO0cA05gY — Dubai Sports Council (@DubaiSC) November 6, 2019

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وبهذا الفوز، رفع منتخب روسيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية التي تضم أيضا إلى جانب المكسيك منتخبي إيران ومصر.

بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات، الإمارات، اليابان، إيطاليا وإسبانيا.

وتستضيف دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 5 و9 نوفمبر الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru