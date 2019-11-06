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بالفيديو.. جماهير زينيت ترفع "تيفو" مميزا قبل مباراة فريقها في دوري الأبطال

الرياضة

بالفيديو.. جماهير زينيت ترفع
Sputnik Алексей Даничев
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رفعت جماهير زينيت الروسي "تيفو" عملاقا قبيل انطلاق مباراة فريقها أمام الضيف لايبزيغ الألماني، والتي جمعت الفريقين أمس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة لدوري الأبطال.

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ورغم "التيفو" المميز والمؤازرة الجماهيرية الكبيرة من مدرجات ملعب زينيت، إلا أن اللاعبين خذلوا جماهيرهم بخسارتهم للمباراة بهدفين دون مقابل.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، فيما توقف رصيد زينيت عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث.

المصدر: sportbox

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