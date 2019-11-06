بالفيديو.. جماهير زينيت ترفع "تيفو" مميزا قبل مباراة فريقها في دوري الأبطال

رفعت جماهير زينيت الروسي "تيفو" عملاقا قبيل انطلاق مباراة فريقها أمام الضيف لايبزيغ الألماني، والتي جمعت الفريقين أمس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة لدوري الأبطال.

Zenit's tifo is pretty spectacular 👏 pic.twitter.com/Sdqt5zT63r — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 5, 2019

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ورغم "التيفو" المميز والمؤازرة الجماهيرية الكبيرة من مدرجات ملعب زينيت، إلا أن اللاعبين خذلوا جماهيرهم بخسارتهم للمباراة بهدفين دون مقابل.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، فيما توقف رصيد زينيت عند 4 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث.

المصدر: sportbox