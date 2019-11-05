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دوري الأبطال.. لايبزيغ يعزز صدارته بهدفين في شباك زينيت (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال.. لايبزيغ يعزز صدارته بهدفين في شباك زينيت (فيديو)
Sputnik Алексей Даничев
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حقق لايبزيغ الألماني فوزا ثمينا على مضيفه زينيت الروسي 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي الضيوف كل من الإيطالي دييغو ديم والنمساوي مارسيل سابيتسر في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع لايبزيغ رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، فيما توقف رصيد زينيت عند 4 نقاط، وبقي في المركز الثاني مؤقتا، في انتظار نهاية المباراة الثانية بالمجموعة بين ليون الفرنسي (4 نقاط) وضيفه بنفيكا البرتغالي (3 نقاط).

المصدر: sportbox

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