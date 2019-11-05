المنتخب الروسي يفوز على نظيره المصري على شواطئ دبي (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي على نظيره المصري 5-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية 2019، في الإمارات.

وسجل خماسية روسيا كل من فلاديمير راسكين (هدفين)، وأندريه نوفيكوف وأليكسي بافليتكو وفيكتور كريشانوف، فيما سجل ثلاثية المنتخب المصري كل من محمد عبد النبي (هدفين) ومصطفى أحمد.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب روسيا ترتيب المجموعة الثانية، التي تضم أيضا إلى جانب مصر منتخبي إيران والمكسيك اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم.

بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات، الإمارات، اليابان، إيطاليا وإسبانيا.

وتستضيف دبي الإماراتية البطولة بالفترة بين 5 و9 نوفمبر الجاري.

المصدر: sportbox.ru