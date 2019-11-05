غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة غلطة سراي في دوري الأبطال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق غلطة سراي التركي غدا في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع النادي الرسمي، فقد شهدت قائمة ريال مدريد غياب 8 لاعبين، وهم فينيسيوس جونيور وألفارو أودريوزولا وإبراهيم دياز وماريانو دياز لأسباب فنية، بالإضافة لغياب جيمس رودريغيز وناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو وغاريث بيل للإصابة.

وضمت قائمة الملكي 19 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس رايولا، ألتوبي

في خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميلياتو، سيرخيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو، ميندي.

في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

في خط الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، رودريغو.

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ويحتل النادي الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يأتي غلطة سراي في المركز الأخير بنقطة يتيمة.

المصدر: وكالات