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نادال يؤكد عزمه المشاركة في بطولة الماسترز رغم الإصابة

الرياضة

نادال يؤكد عزمه المشاركة في بطولة الماسترز رغم الإصابة
AFP MARTIN BUREAU
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أكد المصنف أول عالميا، الإسباني رافائيل نادال، اليوم الثلاثاء، عزمه خوض منافسات بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، بعد أيام من انسحابه من بطولة باريس بسبب الإصابة.

وأبدى "الماتادور" الإسباني البالغ من العمر 33 عاما، عزمه على خوض غمار بطولة الماسترز عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، حيث كتب: "أمس، خضعت لصورة بالرنين المغناطيسي في مايوركا (إسبانيا) وعلى رغم وجود انتفاخ عضلي في البطن على الجهة اليمنى، سأتوجه إلى لندن".

وتابع: "الخميس أو الجمعة، سأبدأ بمعاودة ضربات الإرسال. الهدف هو التمكن من خوض نهائيات الماسترز في لندن. شكرا لدعمكم جميعا".

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وحامت الشكوك مؤخرا حول قدرة نادال على المشاركة في البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم وتنطلق الأحد المقبل في لندن، بعد انسحابه بسبب آلام في عضلات البطن، قبل مباراته في الدور نصف النهائي ضد الكندي دينيس شابوفالوف السبت الماضي في باريس.

وسبق لنادال أن أبدى عزمه على المشاركة مع منتخب بلاده في مسابقة كأس ديفيز التي تستضيف مدريد نسختها الأولى وفق النظام الجديد، بين 18 و24 نوفمبر الجاري.

المصدر: أ ف ب

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