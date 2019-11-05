سان جيرمان يحضر راتبا خياليا لمبابي لمواجهة عرض ريال مدريد

كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان، يستعد لتقديم عرض ضخم من أجل تجديد عقد نجمه، كيليان مبابي، الذي ينتهي صيف 2022، لمنعه من الرحيل إلى ريال مدريد.

ووفقا لمعلومات الصحيفة فإن مالك النادي، القطري ناصر الخليفي، يعتزم المساواة بين مبابي ونجم الفريق الآخر البرازيلي نيمار، وربما يتخطاه في الراتب حيث سيكون راتبه الجديد 40 مليون يورو كل موسم صافية الضرائب وأي خصومات أخرى.

❗️ El PSG quiere renovar a Kylian Mbappé pagándole 40 millones de euros por temporada, según ‘Le Parisien’



💰 El medio francés afirma también que Florentino Pérez tiene preparados 300 millones de euros para afrontar la operación este próximo verano https://t.co/JhqABkOQ89 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) ٥ نوفمبر ٢٠١٩

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لم يقدم حتى الآن إشارات لإدارة ناديه حول رغبته في الاستمرار مع النادي الباريسي، و ينتظر عرضا رسميا من ريال مدريد قبل حسم مصيره.

وأكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، خصص مبلغ 300 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب الديوك الفرنسية.

يذكر أن ريال مدريد أنفق أكثر من 300 مليون يورو على صفقات قبل بداية الموسم الجاري، وكان أبرزها البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، إلا أن تلك الصفقات لم تقدم الكثير حتى الآن، إذ سجل البلجيكي هدفا واحدا فقط بعد مضي 11 جولة في الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات