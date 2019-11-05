رسالة مؤثرة من رونالدو إلى غوميز بعد إصابته الخطيرة (صورة)

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة لنجم إيفرتون أندريه غوميز بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في مواجهة فريقه أمام توتنهام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتلقى لاعب خط الوسط البرتغالي رسائل دعم من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك من زميله في المنتخب رونالدو الذي أكد بأنه يدعو له بالشفاء العاجل والعودة سريعا للملاعب.

وجاءت رسالة نجم يوفنتوس الإيطالي من خلال حسابه على "إنستغرام" على خاصية "الستوري"، حيث نشر صورة تجمعه مع مواطنه غوميز وقال فيها : "سوف نصلي من أجل الشفاء السريع ، أنا متأكد بأن غوميز سيعود أقوى".

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ويواجه لاعب برشلونة السابق خطر الغياب لمدة عام بعد تعرضه لإصابة مروعة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام توتنهام على ملعب "جوديسون بارك" خلال المرحلة الـ11 من البريمرليغ.

وأكد نادي إيفرتون الإنجليزي في بيان رسمي أنه يتوقع تماثل اللاعب البالغ 26 عاما للشفاء بشكل كامل، وسط مخاوف تؤكد بأن مسيرته الاحترافية أصبحت في خطر بعد هذه الإصابة.

وتعرض غوميز لتدخل قوي من مهاجم توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، قبل أن يصطدم بزميله الأخير المدافع الإيفواري سيرج أورييه، متسببا بخلع في الكاحل الأيمن، حيث يخضع إلى عملية جراحية اليوم الاثنين.

المصدر: صفحة رونالدو الرسمية على "إنستغرام"