 
مباشر
عاجل
مراسلنا: الجيش اللبناني أوقف عددا من المحتجين خلال عملية فتح الطرقات

الإمارات والأرجنتين تتقدمان بطلب استضافة مونديال الشطرنج 2020

الرياضة

الإمارات والأرجنتين تتقدمان بطلب استضافة مونديال الشطرنج 2020
LUCAS BARIOULET
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mntv

تقدمت الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة بطلب للاتحاد الدولي للشطرنج، بغية استضافة نهائي بطولة العالم للشطرنج عام 2020.

وتم الإعلان عن طلبات الترشيح خلال حفل افتتاح مرحلة سباق الجائزة الكبرى في هامبورغ الألمانية. 

احتفظ لاعب الشطرنج النرويجي، ماغنوس كارلسن، المصنف أولا عالميا، بلقبه بطلا للعالم في اللعبة بعد فوزه على منافسه الأمريكي، فابيانو كاروانا، في العام الماضي بلندن.

إقرأ المزيد
أردنية تحرز ذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج (صور)
أردنية تحرز ذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج (صور)

وكان كارلسن المتوج بالبطولة أربع مرات سابقة والبالغ 27 عاما، واحدا من اللاعبين القلائل الذين استطاعوا أن يحققوا رقما قياسيا في فترة نيل لقب أستاذ دولي كبير في اللعبة وهو بعمر 19 عاما.

وسيلتقي النرويجي مع الفائز في التصفيات، والتي ستجري في مدينة يكاترينبورغ في مارس2020.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا