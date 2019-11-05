الإمارات والأرجنتين تتقدمان بطلب استضافة مونديال الشطرنج 2020

تقدمت الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة بطلب للاتحاد الدولي للشطرنج، بغية استضافة نهائي بطولة العالم للشطرنج عام 2020.

وتم الإعلان عن طلبات الترشيح خلال حفل افتتاح مرحلة سباق الجائزة الكبرى في هامبورغ الألمانية.

احتفظ لاعب الشطرنج النرويجي، ماغنوس كارلسن، المصنف أولا عالميا، بلقبه بطلا للعالم في اللعبة بعد فوزه على منافسه الأمريكي، فابيانو كاروانا، في العام الماضي بلندن.

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وكان كارلسن المتوج بالبطولة أربع مرات سابقة والبالغ 27 عاما، واحدا من اللاعبين القلائل الذين استطاعوا أن يحققوا رقما قياسيا في فترة نيل لقب أستاذ دولي كبير في اللعبة وهو بعمر 19 عاما.

وسيلتقي النرويجي مع الفائز في التصفيات، والتي ستجري في مدينة يكاترينبورغ في مارس2020.

المصدر: تاس