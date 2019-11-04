آل الشيخ يزور رئيس الأهلي المصري في منزله ويعلن انتهاء الخلافات
Turki Al Alshikh/facebook
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زار رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، منزل رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، اليوم الاثنين، معلنا نهاية مسلسل الخلافات الطويل بينهما.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
وظهر آل الشيخ أثناء الزيارة، مرتديا قميص النادي الأهلي المصري، ونشر صورا له وهو يقبل الخطيب.
وكانت علاقة الطرفين قد توترت لنحو عام ثم عادت الأمور للتحسن مجددا خلال الشهر الأخير.
المصدر: وكالات
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