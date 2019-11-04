الرئيس الجديد لنادي الوحدة السوري يتعرض للتهديد برسالة و"رصاصة"

نشر الرئيس الجديد لنادي الوحدة السوري، ماهر السيد، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، صورة لورقة مرفقة برصاصة قال إنه وجدها أمام منزله صباح اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وكتب في الورقة: "لا تفرح كثيرا أيامك معدودة، وهاد أول إنذار إلك شفهي، يا سيد ريح حالك واترك النادي أحسن إلك والقادم إذا ما فهمت أعظم".

وعلق السيد ردا على هذه الرسالة بالقول: "عندما أجد في الصباح الباكر عند باب بيتي مثل هذه الرسالة مرفقة برصاصة، فإن ذلك لن يزيدني إلا إصرارا على المضي قدما في المهمة الصعبة التي شرفني محبي نادي الوحدة بها..

أيا كان من وراء هذا التهديد أقول له.. حياتي ومماتي بيد الخالق العظيم وليس بأيديكم.. فزيدوا في أعمالكم السيئة حتى يزيد الله تعالى من حسناتي.. كن مع الله ولا تبال".



يذكر أن الانتخابات التي أجريت، في 29 أكتوبر الماضي، لاختيار رئيس للنادي، شهدت منافسة قوية بين السيد ورئيس النادي السابق غياث الدباس، وانتهت باستقالة الجهاز الفني والإداري للنادي بعد وصول السيد إلى منصبه.

المصدر: صفحة ماهر السيد الرسمية على الفيسبوك