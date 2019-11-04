أشار تقرير صحفي بريطاني إلى أن ​ليفربول​ الإنجليزي رفض النزول في الفندق الذي حجز له في العاصمة القطرية الدوحة، التي ستستضيف مونديال الأندية 2019 بالفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليفربول رفض الإقامة في فندق الخمس نجوم "Marsa Malaz Kempinski"، بسبب الادعاءات حول انتهاكات لحقوق الإنسان حصلت فيه، من خلال إجبار العمال على العمل لـ 12 ساعة في ظل حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية مقابل 8 جنيهات إسترلينية للساعة الواحدة.

Liverpool REJECT five-star hotel allocated for them for Qatar Club World Cup over human rights concerns https://t.co/fOiUW611au — MailOnline Sport (@MailSport) November 4, 2019

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ومن المتوقع أن يؤدي قرار نادي ليفربول إلى زيادة التدقيق في ملف تعامل قطر مع العمال المهاجرين، والذين يعمل أغلبهم في مشاريع تتعلق بكأس العالم 2022.

يذكر أن ليفربول سيشارك في مونديال الأندية بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، بعد إحرازه لقب البطولة القارية في يونيو الماضي على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين.

المصدر: dailymail.co.uk