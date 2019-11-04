 
مباشر

ليفربول يصدم القطريين برفضه عرضا من الدوحة خلال مونديال الأندية

الرياضة

ليفربول يصدم القطريين برفضه عرضا من الدوحة خلال مونديال الأندية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnrh

أشار تقرير صحفي بريطاني إلى أن ​ليفربول​ الإنجليزي رفض النزول في الفندق الذي حجز له في العاصمة القطرية الدوحة، التي ستستضيف مونديال الأندية 2019 بالفترة بين 11 و21 ديسمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليفربول رفض الإقامة في فندق الخمس نجوم "Marsa Malaz Kempinski"، بسبب الادعاءات حول انتهاكات لحقوق الإنسان حصلت فيه، من خلال إجبار العمال على العمل لـ 12 ساعة في ظل حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية مقابل 8 جنيهات إسترلينية للساعة الواحدة.

إقرأ المزيد
صحيفة بريطانية: زوجة رياض محرز تسهر مع ملاكم أمريكي في ملهى ليلي (صور)
صحيفة بريطانية: زوجة رياض محرز تسهر مع ملاكم أمريكي في ملهى ليلي (صور)

ومن المتوقع أن يؤدي قرار نادي ليفربول إلى زيادة التدقيق في ملف تعامل قطر مع العمال المهاجرين، والذين يعمل أغلبهم في مشاريع تتعلق بكأس العالم 2022.

يذكر أن ليفربول سيشارك في مونديال الأندية بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، بعد إحرازه لقب البطولة القارية في يونيو الماضي على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين.

المصدر: dailymail.co.uk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا