نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي من دجوكوفيتش

أطاح الإسباني رافائيل نادال بالصربي نوفاك دجوكوفيتش من صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، اليوم الاثنين، عقب تأهله إلى قبل نهائي بطولة باريس للتنس للأساتذة.

Welcome back to the top of the ATP Rankings, @RafaelNadal!



🏆 @InteBNLdItalia champion

🏆 @rolandgarros champion

🏆 @CoupeRogers champion

🏆 @usopen champion



A World No. 1 in nine different calendar years 🤯



It's been some sort of season from you, Rafa 👏 pic.twitter.com/aR1VOVQjdp — ATP Tour (@atptour) November 4, 2019

وانسحب نادال قبل دقائق من بدء مباراته في الدور قبل النهائي أمام الكندي دينيس شابوفالوف بسبب المرض.

وقرر اللاعب البالغ عمره 33 عاما عدم المخاطرة قبل انطلاق البطولة الختامية للموسم التي ستقام بين 10 و17 نوفمبر الجاري.

ورغم فوز دجوكوفيتش باللقب في باريس، إلا أن بلوغ نادال قبل النهائي كان كافيا ليصبح ثاني أكبر لاعب يتصدر التصنيف العالمي بعد إنجاز السويسري، روجر فيدرر، الذي اعتلى التصنيف وعمره 36 عاما في 2018.

He is relentless. He is remarkable.@RafaelNadal returns to the top. pic.twitter.com/Akx2L27dgI — ATP Tour (@atptour) November 4, 2019

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وفاز نادال بلقبين كبيرين هذا العام، فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، ليتأخر بفارق لقب واحد كبير عن فيدرر الحائز 20 لقبا كبيرا.

لكن الإصابات قلصت موسم نادال وستكون البطولة الختامية فرصته الأخيرة لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الخامسة في مسيرته.

المصدر: رويترز