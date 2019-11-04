مدرب "الفراعنة" السابق يتولى مهمة تدريبية جديدة في "الليغا"

أعلن نادي ليغانيس صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين المكسيكي خافيير أغيري مدربا جديدا له، بعد أشهر من إقالته من تدريب المنتخب المصري.

وسيخلف أغيري (60 عاما) في منصبه، الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، الذي أقيل في أكتوبر الماضي على خلفية النتائج السيئة.

وأفاد ليغانيس في بيان اليوم أنه توصل إلى اتفاق مع أغيري لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، ما سيعيد المدرب المكسيكي إلى الدوري الإسباني حيث سبق له الإشراف على أندية عدة منها أتلتيكو مدريد (2006-2009) وإسبانيول (2012-2014).

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وأشرف أغيري على قيادة منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر الصيف الفائت، قبل أن يقال على خلفية الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا (0-1).

وستتمثل مهمة أغيري في محاولة إخراج ليغانيس من دائرة خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويحتل الفريق حاليا المركز الـ 20 الأخير في "الليغا"، برصيد خمس نقاط من 12 مباراة، بعد 9 هزائم وتعادلين وفوز يتيم.

المصدر: أ ف ب