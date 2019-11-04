"الفيفا": كارديف يواجه حظرا على الانتقالات بسبب الراحل سالا

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أنه قد يتم حرمان كارديف سيتي الويلزي من التعاقد مع لاعبين جدد في ثلاث فترات انتقال متتالية، بسبب اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

وقد يتخذ قرار الحرمان في حال امتنع كارديف عن الدفع لنادي نانت الفرنسي الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد مع سالا الذي قتل في حادث تحطم طائرة أثناء سفره للانضمام للنادي الويلزي.

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وقالت لجنة شؤون اللاعبين في الفيفا إنه إذا لم يدفع كارديف ستة ملايين يورو خلال 45 يوما من تسلمه تفاصيل الحساب البنكي من نانت، "فستتم معاقبته بالحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة قد تصل إلى ثلاث فترات انتقال متتالية كاملة".

وأضافت أن الحظر لثلاث فترات انتقال قد يتم رفعه حال التزام كارديف بقرار "الفيفا".

ولم يرد كارديف سيتي على الفور على طلب للتعليق، لكن النادي قال سابقا إنه يعتزم الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا.

وقال "الفيفا" إن القرار يستند إلى أن صفقة الانتقال كانت قد تمت رسميا قبل وفاة سالا، وبالتالي يصبح كارديف ملزما بدفع المبالغ المالية المتفق عليها.

لكن كارديف، الذي هبط من الدوري الممتاز إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، قال إن ملابسات وفاة سالا في رحلة طيران نظمها وكيل أعمال أشرف على الصفقة تعني أن نانت مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالنادي.

يذكر أنه بعد التعاقد مع كارديف، في يناير الماضي، مقابل 15 مليون جنيه استرليني (19.37 مليون دولار)، سافر سالا للانضمام لناديه الجديد لكن الطائرة التي أقلته سقطت في قناة المانش الإنجليزية.

وانتشلت جثة المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) بعد نحو ثلاثة أسابيع من العثور على حطام الطائرة بعد عمليات بحث تحت الماء.

المصدر: رويترز