ريال مدريد يفشل في التسجيل في أكثر من ربع المباريات بدون رونالدو

ليس خافيا على أحد أن ريال مدريد ما زال يجاهد بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، حيث فشل في التسجيل خلال 4 مباريات ضمن الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية بعد التعادل السلبي للملكي أمام ريال بيتيس في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، تقريرا يبرز تراجع قدرة الريال التهديفية بعد رحيل رونالدو إلى نادي "السيدة العجوز" صيف 2018.

ووفقا للصحيفة، فإن "المرينغي" لم يسجل أي أهداف في 28.57% من إجمالي المباريات التي خاضها هذا الموسم.

فيما لم يتمكن ريال مدريد الموسم الماضي من هز الشباك في 13 من أصل 57 مباراة، بنسبة 22.87%.

كما فشل الفريق في زيارة شباك خصومه في آخر 71 مباراة بنسبة 23.94% من إجمالي المباريات التي خاضها.

With Ronaldo, Madrid failed to score in just 8.86% of matches between 2009 and 2018 👏



Since he's moved to Juventus, that number has risen to 23.94% 😳



CR7 is irreplaceable 🔥#RMCFhttps://t.co/i2ie4kVC4t — GiveMeSport Football (@GMS__Football) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

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في حين أن ريال مدريد مع رونالدو لم يسجل في 46 مباراة فقط من أصل 519 على مدار المواسم التسعة التي ارتدى فيها النجم البرتغالي القميص الأبيض، ما يمثل نسبة قدرها 8.86%.

كما أنه في موسم 2016-2017، استطاعت كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مع وجود رونالدو، التسجيل في المباريات الـ 60 التي خاضتها في جميع المنافسات.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ احتل ريال مدريد هذا الموسم المركز 22 في قائمة أقوى الفرق هجوميا في الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ أحرز الفريق الأبيض 24 هدفا خلال 14 مباراة، بمعدل هدف كل 53 دقيقة.

وما زال ريال مدريد يبحث عن صورة الهداف للفريق، إذ يمتلك الآن هدافا واحدا هو كريم بنزيما، الذي سجل 7 أهداف في 14 مباراة خاضها الملكي حتى الآن. بالمقابل، لم يسجل لوكا يوفيتش سوى هدف وحيد، والأمر نفسه ينطبق على إدين هازارد. أما غاريث بيل فقد سجل هدفين.

المصدر: وكالات