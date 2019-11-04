أغويلار يركل تقنية الفيديو "VAR" بعد طرده في الدوري الفرنسي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تصرفا سيئا من روبين أغويلار، لاعب موناكو، لحظة طرده من مباراة فريقه أمام سانت إيتيان في الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي، أمس الأحد.

ويظهر الفيديو أغويلار يقوم بركل تقنية الفيديو المتواجدة أمام الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس بقوة، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة التي انتهت بفوز سانت إيتيان بهدف دون رد.

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t — Get French Football News (@GFFN) November 4, 2019

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ويتوقع أن يحصل أغويلار على عقوبة صارمة بعد هذا التصرف.

المصدر: وكالات