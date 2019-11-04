 
مباشر
عاجل
الأردن.. هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي المعتقلان في إسرائيل يعودان قبل نهاية الأسبوع

أغويلار يركل تقنية الفيديو "VAR" بعد طرده في الدوري الفرنسي (فيديو)

الرياضة

أغويلار يركل تقنية الفيديو
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnq7

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تصرفا سيئا من روبين أغويلار، لاعب موناكو، لحظة طرده من مباراة فريقه أمام سانت إيتيان في الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي، أمس الأحد.

ويظهر الفيديو أغويلار يقوم بركل تقنية الفيديو المتواجدة أمام الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس بقوة، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة التي انتهت بفوز سانت إيتيان بهدف دون رد.

إقرأ المزيد
آخر تطورات إصابة غوميز الخطيرة
آخر تطورات إصابة غوميز الخطيرة

ويتوقع أن يحصل أغويلار على عقوبة صارمة بعد هذا التصرف.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا