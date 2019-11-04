رونالدو وجورجينا يخطفان الأنظار في حفل الموسيقى الأوروبية (فيديو)

حضر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، رفقة خطيبته جورجينا رودريغيز، حفل MTV للموسيقى الأوروبية لعام 2019، الذي أقيم في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وخطف أيقونة كرة القدم البالغ 34 عاما أنظار المدعوين لحضور الحفل الموسيقي وكاميرات المصورين، حيث ظهر مرتديا بدلة باللون الأحمر وقميصا أبيض، فيما ارتدت جورجينا فستانا باللون الأزرق.

واحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES في إشبيلية، واختيرت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة، بيكي جي، لتكون مقدمة الفقرات طوال الاحتفالية.

MTV Europe Music Awards 2019...



The king @cristiano ❤😍 pic.twitter.com/YwbkHtjHNK — Ronaldo The CR7 (@RonaldoTheCR71) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

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كان العدد الأكبر من الترشيحات للفوز بالجوائز هذا العام لصالح النجمة الشابة "أريانا غراندي" بإجمالي سبعة، ومن بعدها "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب، والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

المصدر: وكالات