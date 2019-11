رونالدو وجورجينا يخطفان الأنظار في حفل الموسيقى الأوروبية (فيديو)

Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez arrive at the 26th MTV Europe Music Awards the 2019 MTV EMAs in Seville, Spain



More 🎥 #MTVEMA 👉 https://t.co/qsFe31y2Jz#GettyVideo@MTVEma#MTV#MTVEMAAwards#MTVAwards@Cristiano@TheRonaldoTeam@CRonaldoNewspic.twitter.com/h70Yxc3LDw