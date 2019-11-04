بالفيديو.. خطأ "مضحك" يحرم متزحلقة روسية من الميدالية الذهبية مؤقتا

أحرزت الروسية ألينا كوستورنايا الميدالية الذهبية في جائزة فرنسا الكبرى 2019 للتزحلق الفني على الجليد،الأحد، وذلك في منافسات الرقص الفني لفردي السيدات.

وارتكب المنظمون خطأ مضحكا، عندما حصل مضيف الحفل على الميدالية الذهبية عن طريق الخطأ وقام بتسليمها لصاحبة المركز الثالث الأمريكية، ماريا بيل، وسط ذهول المتسابقات.

وسرعان ما تداركت المتسابقة الأمريكية الموقف وقامت بتسليم الميدالية الذهبية لصاحبة المركز الأول، وقامت بتتويجها بدلا من منظمي الحفل، ليسيطر الضحك والتصفيق على المشهد.

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ونالت الميدالية الفضية الروسية، ألينا زاغيتوفا، بطلة أوروبا 2018 وصاحبة الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة التي استضافتها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وستحتضن الصين المرحلة التالية من سباق الجائزة الكبرى في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر.

المصدر: eurosport.ru