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بوفون يقف بالمرصاد أمام مقصية رونالدو بالنسخة الهندية

الرياضة

بوفون يقف بالمرصاد أمام مقصية رونالدو بالنسخة الهندية
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شهد دوري السوبر الهندي لكرة القدم، الأحد، محاولة تسجيل هدف جميل وصد ممتاز في آن واحد، كان يمكن أن يكون ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف.

وحاول فاروق تشودري، مهاجم فريق جامشيدبور، البالغ 22 عاما، اقتناص ركنية في الدقيقة 57، وتحويلها لتسديدة "مقصية" مذهلة من حدود خط المرمى، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كادت أن تكون هدفا رائعا غير متوقع.

إلا أن رد فعل غوربيت سينغ ساندو، حارس مرمى فريق الضيوف، بنغالوروالمثالي، حال دون هز الشباك، ليطلق عليه الجمهور لقب "بوفون" نسبة إلى حارس يوفنتوس الإيطالي المخضرم لويجي بوفون . 

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واستمر التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة المواجهة، التي أتت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الهندي.

وبهذا حصد بنغالورو، بطل الدوري الموسم الماضي، على نقطته الثالثة من ثلاث مباريات جاءت بعد 3 تعادلات.

المصدر:eurosport.ru 

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