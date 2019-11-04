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نواعم برشلونة تنتقمن لميسي وزملائه (فيديو)

الرياضة

نواعم برشلونة تنتقمن لميسي وزملائه (فيديو)
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نجحت سيدات برشلونة في الانتقام لزملائهن في فريق الرجال من الخسارة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، من خلال اكتساح فريق مدينة بلنسية بخماسية نظيفة على ملعب "يوهان كرويف" الجديد.

وتمكنت كارولين غراهام من افتتاح سجلها التهديفي مع برشلونة، قبل أن تتسبب في ركلة جزاء لصالح فريقها، نفذتها بنجاح زميلتها قائدة الفريق أليكسيا بتيلاس، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيدات البلوغرانا بهدفين نظيفين.

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وفي الشوط الثاني، ضاعفت سيدات برشلونة الغلة، من خلال تسجيل، جيني هيرموسو، هدفين، قبل أن توقع، خيرة حمراوي، على الهدف الخامس. وستلاقي سيدات البرسا  نظيراتهن ريال سوسييداد في عقر دارهن في الجولة التاسعة من الدوري المحلي.

وكان فريق برشلونة للرجال بقيادة، ليونيل ميسي، قد خسر على ملعب "سيوتات دي" أمام فريق ليفانتي، يوم السبت، بنتيجة 1-3، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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