بالفيديو.. هدف على طريقة الفنون القتالية في الملاعب الهولندية

خطف مهاجم غرونينغين، كاخ سيرويس، الأنظار، بعدما استطاع تسجيل هدف مميز على طريقة لاعبي الفنون القتالية، خلال مواجهة فريقه أمام ضيفه فيليم تيلبورغ، في الدوري الهولندي لكرة القدم.

وحاول لاعبو غرونينغين مباغتة الضيوف في الشوط الأول، لتصل الكرة للمهاجم الشاب، الذي كان متواجدا في منطقة الجزاء، ورغم عدم تحكمه بالكرة بشكل جيد، إلا أنه قرر إظهار مهارته الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، ليرسل الكرة إلى شباك حارس فيليم تيلبورغ على طريقة لاعبي الفنون القتالية، في الدقيقة (40).

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ولم يكتف المهاجم البالغ 21 عاما بهدفه الأول، بل ضاعف النتيجة لفريقه بهدف ثان بعد سبع دقائق، لينهي اللقاء لمصلحة فريقه بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

المصدر: "تويتر"