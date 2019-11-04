هاميلتون يبتعد خطوة واحدة عن إنجاز شوماخر

بات البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، على بعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي للسائق الأسطوري الألماني شوماخر، بفوزه الأحد ببطولة العالم للفورمولا 1 للمرة السادسة في مسيرته.

وحل هاميلتون في المركز الثاني في مسابقة جائزة الولايات المتحدة الكبرى التي فاز بها زميله ومطارده الوحيد الفنلندي فالتيري بوتاس، على حلبة أوستن في ولاية تكساس.

وشهد السباق الأمريكي احتفاظ بوتاس بمركزه الأول عند خط الانطلاق، بينما تراجع بطل العالم أربع مرات، سائق فيراري، الألماني سيباستيان فيتل، من المركز الثاني، متيحا لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن وهاميلتون (خامس المنطلقين)، وكذلك زميله شارل لوكلير، تجاوزه.

ومع تبقي مرحلتين فقط على نهاية البطولة، بات السائق البريطاني هاميلتون البالغ 34 عاما يتقدم بفارق 67 نقطة عن بوتاس (381 مقابل 314)، ما أتاح له إحراز اللقب للمرة السادسة في مسيرته والثالثة تواليا، والانفراد بالمركز الثاني في ترتيب أكثر السائقين تتويجا أمام الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو.

@blakian Just wondering if you're still of the view that Vettel is better than @LewisHamilton? 😂 cc @Saif_Islampic.twitter.com/3nEI5u11tk — Njabulo (@Skhosi1) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

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ويحمل البريطاني الرقم القياسي في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول (87 مقابل 68 لشوماخر)، بينما لا يزال يسعى إلى كسر الرقم القياسي للألماني في عدد الانتصارات (83 حاليا للبريطاني مقابل 91)، وعدد مرات الصعود إلى منصة التتويج (149 مقابل 155).

وكان هاميلتون الذي أحرز أول ألقابه مع فريق ماكلارين (2008) في موسمه الثاني في الفئة الأولى، قبل أن يضيف خمسة مع مرسيدس (2014، 2015، 2017، 2018، و2019).

المصدر: وكالات