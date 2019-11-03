بيراميدز المصري يجدد فوزه على يانغ التنزاني في الكونفدرالية

بلغ نادي بيراميدز المصري دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إثر فوزه على يانغ أفريكانز التنزاني (3-0)، في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي.

وسجل ثلاثية الفريق المصري كل من، البوركيني إيريك تراوري، ومحمد فاروق، وعبد الله السعيد، في الدقائق (28، 80، و90) على الترتيب.

وجدد بيراميدز بذلك فوزه على الفريق التنزاني، بعد تغلبه عليه في لقاء الذهاب أيضا بهدفين لواحد، ليتفوق عليه (5-1) بنتيجة مجموع المواجهتين، ويبلغ دور المجموعات للمسابقة.

المصدر: وكالات