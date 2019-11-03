أوضح نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال محمد علي، سبب بطلان صوت الاتحاد، للنجم محمد صلاح في استفتاء أحسن لاعب على مستوى العالم.

وأكد جمال محمد، أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال رده على الاستجواب الذي تقدم به السيد حجازي عضو البرلمان، على أن اللجنة الخماسية صدر قرار توليها المسؤولية يوم 20 أغسطس، واستلمت الإدارة يوم 24 من الشهر نفسه، وقام مسؤولو الاتحاد بإرسال التصويت يوم 15 أغسطس.

وتابع: "أفاد الاتحاد الدولي باستلام الاستمارة يوم 16 أغسطس أي قبل استلام اللجنة الخماسية مهام عملها بثمانية أيام".

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية، أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، شوقي غريب، وقائد المنتخب المصري، أحمد المحمدي، قاما بالتوقيع على الاستمارة وكلاهما صوت لصالح محمد صلاح، ولكن الخطأ كان في الإجراءات الإدارية التي يتبعها الاتحاد الدولي في مثل هذه الأمور.

وأشار الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك" أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التي عقدت اجتماعها اليوم برئاسة طارق السيد، "اقتنعت برد نائب رئيس اللجنة وأثنت على الشرح التفصيلي لهذا الموضوع وكان مقرونا بالأدلة والمكاتبات الرسمية".

المصدر: وكالات