كراسنودار يفلت من الهزيمة في الوقت الضائع (فيديو)

نجا فريق كراسنودار من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه روستوف (2-2)، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق روستوف بهدفين من دون رد سجلهما لاعبه، أليكسي إيونوف، في الدقيقتين (34 و41).

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع بواسطة كل من، المهاجم إيفان إيغناتيف، والمدافع الصربي أوروش سلايتش، على الترتيب.

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ورفع فريق روستوف، من مدينة روستوف على نهر الدون، رصيده إلى 30 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في قائمة ترتيب الدوري، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر زينيت بطرسبورغ.

بينما يشغل كراسنودار المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد إلى 29 نقطة.

المصدر: RT