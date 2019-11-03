غوارديولا يتهم ماني بالتحايل قبل موقعة "الأنفيلد"

اتهم الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، بادعاء السقوط للحصول على أخطاء قبل مواجهة مرتقبة بين الغريمين ضمن "البريميرليغ" في ملعب أنفيلد.

وسجل ماني هدف فوز ليفربول 2-1 أمام أستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أمس السبت، لكنه تلقى بطاقة صفراء بسبب التحايل للحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول.

وبقي السيتي متأخرا بفارق ست نقاط عن ليفربول بعدما فاز فريق غوارديولا أيضا 2-1 على ساوثهامبتون بفضل هدف متأخر من كايل ووكر.

Pep Guardiola calls Sadio Mane a diver 😳

"Sometimes he is diving, sometimes he has this talent to score incredible goals in the last minute"#Guardiola#football#soccer#Mane#Liverpool

Liverpool vs Manchester City is going to be tasty next week 🍿 pic.twitter.com/pBgRrWxb5m — WhaleBets (@WhaleBets_com) November 3, 2019

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وردا على سؤال حول معرفته بفوز ليفربول المثير، في ظل إقامة المباراتين في التوقيت ذاته، قال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "هذا يحدث كثيرا ما فعله ليفربول في السنوات الأخيرة الماضية لأنه (ماني) يملك موهبة استثنائية، في بعض الأحيان يتحايل للسقوط وفي بعض الأحيان يملك الموهبة لتسجيل الأهداف المذهلة في الدقيقة الأخيرة".

وخطف ماني الأضواء في الأسابيع الأخيرة بعدما حصل على ركلتي جزاء، أمام ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الشهر الماضي، وسجل ليفربول الركلتين ليفوز بالمباراتين بشق الأنفس.

وسيحل السيتي ضيفا ثقيلا على "الريدز" في ملعب الأنفيلد، يوم الأحد المقبل، في قمة مرتقبة ضمن الجولة الـ12 من البريميرليغ.

يذكر أن السيتي لم يحقق أي فوز على أرضية ملعب الأنفيلد في الدوري منذ 16 عاما.

المصدر: رويترز