ليفانتي يستعين بغوغل للسخرية من برشلونة (صور)

استعان نادي ليفانتي بمحرك البحث العالمي "غوغل" للسخرية من منافسه برشلونة عقب مباراة الفريقين، أمس السبت، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقلب ليفانتي تأخره بهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، إلى فوز بثلاثية في ظرف سبع دقائق، سجلها كل من، خوسيه كامبانا، وبورخا مايورال، والصربي نيمانجا رادوجا، في الدقائق (61، 63 و68) على الترتيب.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفانتي في "تويتر" تغريدة ساخرة كتب فيها: ماذا يمكن أن تفعل في سبعة دقائق؟، و نشر صورة لنتيجة هذا السؤال من محرك بحث غوغل.

ومن ضمن النتائج التي ظهرت، 3 أخبار عن فوز ليفانتي على برشلونة من صحف "أوك دياريو ، الباييس و ماركا" الإسبانية.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات