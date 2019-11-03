كانيلو يجرد كوفاليوف من لقبه العالمي ويتربع على عرش الملاكمة بأربع أحزمة (فيديو)
انتزع الملاكم المكسيكي ساول ألفاريز، بطل العالم وفقا لـ (WBC وWBA وIBF) حزام بطل العالم (WBO) من الروسي، سيرغي كوفالوف، بفوزه في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في لاس فيغاس.
وحسم ساول ألفاريز الملقب بـ"كانيلو" نتيجة النزال لصالحه بالضربة الفنية القاضية في الجولة الـ11 من النزال، ليجرد كوفاليوف من حزام منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، ويضيفه إلى أحزمته الثلاثة للوزن الخفيف الثقيل حسب المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).
CANELO WITH THE 11TH ROUND TKO! 💥— West Michigan Nation (@wmnation) November 3, 2019
You are looking at the new #WBO light heavyweight champion. The punch that stopped Sergey Kovalev. 💥
Canelo Alvarez is now a four division world champion. #Boxing 🥊 pic.twitter.com/y06Pu9ezGF
وحقق ساول ألفاريز البالغ 29 عاما بذلك انتصاره الـ53 (36 بالقاضية) حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة، وتعادلين.
🏆🏆🏆🏆#CaneloKovalevpic.twitter.com/vK80HznsLG— DAZN USA (@DAZN_USA) November 3, 2019
في المقابل، مني كوفاليوف البالغ 36 عاما بالهزيمة الرابعة، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 34 انتصارا (29 بالقاضية) وتعادل وحيد.
CANELO VS. KOVALEV: LIVE UPDATES, RESULTS, HIGHLIGHTS FROM FULL CARD— DAZN PPV# Canelo vs Kovalev Live Fight on Free Air (@SkySportBoxing) November 3, 2019
LIVE► https://t.co/DQ2cE2ze7o
LIVE► https://t.co/DQ2cE2ze7o
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Cancelo knocking out Kovalev in slow-mo is a sight to behold. 😱— 🇳🇬 .♛. 🇳🇬 (@theCyberNewt) November 3, 2019
Cancelo is the new #WBO lightweight champion! #Boxing#CaneloKovalev
📽️: @DAZN_USApic.twitter.com/QHekEoO2pj
المصدر: championat.com