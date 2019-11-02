هاجر الإيراني سعيد ملايي، بطل العالم للجودو لعام 2018، إلى ألمانيا بعد حصوله على اللجوء فيها لاستكمال مشواره الرياضي بعيدا عن المنتخب الإيراني.

واتهم ملايي السلطات الرياضية الإيرانية بالضغط عليه لتقبل الهزيمة في المباراة نصف النهائية من بطولة العالم 2019 في طوكيو أمام منافسه من بلجيكا، وذلك لتفادي مواجهة الإسرائيلي ساغي موكي على الميدالية الذهبية.

وعلق الاتحاد العالمي للجودو عضوية إيران بسبب منع السلطات في البلاد اللاعبين من خوض مواجهات ضد لاعبين إسرائيليين حتى لو أدى ذلك إلى خسارة البطولات، وذلك بدافع سياسي حيث لا تعترف إيران بإسرائيل.

وقال سعيد ملايي بعد حصوله على حق اللجوء في ألمانيا: "أنا سعيد جدا وأشكر من أعماق قلبي كل من دعمني.. سأستعد للمشاركة في بطولات العالم والأولمبياد بقوة".

المصدر: RT