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كوريا الجنوبية تستضيف النسخة الأولى لبطولة آسيا للأندية للسيدات

الرياضة

كوريا الجنوبية تستضيف النسخة الأولى لبطولة آسيا للأندية للسيدات
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استضافة كوريا الجنوبية للنسخة الافتتاحية لبطولة الأندية للسيدات بمشاركة أربعة فرق رائدة في القارة الصفراء.

ويشارك في البطولة أندية ملبورن "فيكتوري" الأسترالي و"نيبون تي في بيليزا" الياباني و"جيانغسو سونينغ" الصيني و"إينشيون هيونداي ستيل" الكوري الجنوبي.

وسوف تتنافس الأندية الأربعة بنظام الدوري في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري.

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وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة في بيان اليوم: "كرة القدم للسيدات كانت دائما من الجوانب الرئيسية للتطوير في الاتحاد. النجاح الكبير لفرقنا على الصعيد العالمي يعكس الخطوات الكبيرة التي قطعتها قارة آسيا على هذا الصعيد".

وأضاف: "مسابقاتنا من أهم عوامل التطوير. إطلاق بطولة الأندية الآسيوية للسيدات يؤكد التزامنا بتعزيز أسس كرة القدم للسيدات في آسيا كي تحقق إنجازات أكبر".

ورغم أن منافسات الرجال في آسيا تأتي خلف الدول الرائدة في أوروبا وأمريكا الجنوبية لكن آسيا رائدة في منافسات السيدات، حيث فازت اليابان بكأس العالم للسيدات عام 2011، وبلغت الصين النهائي عام 1999، بينما فازت دول من شرق القارة بألقاب كأس العالم تحت 17 عاما و20 عاما للسيدات.

المصدر: رويترز

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