سبارتاك موسكو يضرب موعدا مع تسيسكا في ربع نهائي الكأس (فيديو)

بلغ سبارتاك موسكو الدور ربع النهائي لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم، على حساب ضيفه روستوف القادم من مدينة روستوف على نهر الدون، بفوزه عليه (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس.

ويدين سبارتاك موسكو بالفضل في انتصاره لمهاجمه السويدي، جوردان لارسون، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (43 و59).

بينما سجل المهاجم ألكسندر دولغوف هدف الضيوف اليتيم، في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وضرب سبارتاك موسكو بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للمسابقة، في "ديربي" العاصمة موسكو، مع جاره تسيسكا، الذي تأهل إلى الدور نفسه، على حساب أوفا، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، يوم أمس الأربعاء.

المصدر: RT