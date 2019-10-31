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مشجعة سعودية تقذف كأسا من الماء تجاه لاعب فريق الخصم الفائز.. فيديو

الرياضة

مشجعة سعودية تقذف كأسا من الماء تجاه لاعب فريق الخصم الفائز.. فيديو
Reuters
صورة من الأرشيف
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أثارت خسارة فريق الهلال أمام ضيفه النصر (1-2)، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، غضب جماهيره من الجنس اللطيف.

ورصدت عدسات الكاميرة مشجعة هلالية وهي تقذف أحد لاعبي النصر بكأس من الماء.

يذكر أن السلطات السعودية قررت رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في مدن مختلفة، بدءا من مطلع العام 2018.

وحددت الهيئة العامة للرياضة الرياض وجدة والدمام لتكون أولى المدن السعودية التي تدخل النساء ملاعبها لحضور مباريات وفعاليات أخرى.

ويتربع الهلال على عرش صدارة الدوري برصيد 19 نقطة (من 8 مباريات)، ويحل ضيفا على فريق الفتح، في وقت لاحق من اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري، بينما يشغل النصر المركز الخامس، على سلم ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة حصدها من سبع مباريات.

المصدر: وكالات

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