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بنزيما يحطم رقم نجم أرسنال السابق تيري هنري

الرياضة

بنزيما يحطم رقم نجم أرسنال السابق تيري هنري
Globallookpress Juan Carlos Rojas
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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وصل إلى هدفه 229 بقميص ريال مدريد، ليتفوق بذلك على مواطنه تيري هنري، الذي سجل 228 هدفا مع أرسنال.

وتفوق بنزيما على هنري أيضا، في قائمة أكثر اللاعبين الفرنسيين تسجيلا للأهداف مع فريق واحد من خارج الدوري الفرنسي.

ويتربع بنزيما حاليا على صدارة هدافي الليغا، برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع لورينزو مورون وجيرارد مورينو.

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كما سجل الفرنسي في جميع المباريات، التي خاضها على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الليغا هذا الموسم.

وقاد المهاجم البالغ 31 عاما فريقه أمس الأربعاء لتحقيق الفوز على ليغانيس، 5-0، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد في مركز وصافة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة.

المصدر: وكالات

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