وجه الملاكم الفلبيني، ماني باكياو، بطل العالم للوزن المتوسط، رسالة شديدة اللهجة لغريمه الأمريكي، فلويد مايويذر، ردا على دعوة الأخير لخوض نزال استعراضي بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقال باكياو، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" خلال حصة تدريبية: "فلويد مايويذر، إذا كنت تريد معركة حقيقية، فقم بمواجهتي. أما إذا كنت تريد مواجهة استعراضية، فإن صديقي جاك سيتكفل بذلك".

وظهر في الفيديو رفقة باكياو مؤسس شركة "علي بابا" العملاقة، جاك ما، خلال حصة تدريبية لهما.

ورد جاك قائلا: "أنا جاهز، في أي مكان وزمان، فريق ماني مستعد".

وأعلن مايويذر، في وقت سابق، أنه سيخوض معركة استعراضية ضد ماني باكياو في طوكيو.

يذكر أن ماني باكياو سبق وأن خسر بالنقاط أمام فلويد مايويذر، في النزال الذي جمعهما، في عام 2015.

المصدر: "@MannyPacquiao"