والد البطل الروسي حبيب يكشف موعد اعتزال نجله لحلبة القتال

كشف الروسي عبد المناب نورمحمدوف، مدرب ووالد حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بأن نجله سيعتزل بعد نزالين أو ثلاثة، وذلك خلال حوار أجراه مع قناة FIGHT NIGHTS GLOBAL.

وقال والد حبيب إن النزال المقبل سيكون أمام الأمريكي توني فيرغسون بمدينة نيويورك في ربيع العام المقبل، وإنه سيكون من أهم نزالات منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC كون المقاتلان يملكان 12 انتصارا متتاليا.

وتابع أنه على حبيب البالغ 31 عاما الاعتزال بعد نزالين أو ثلاثة لا أكثر، فهناك جيل جديد من الشباب ومستوى المنافسة يختلف.

ويسعى فريق حبيب، لإقامة نزال بين البطل الروسي ومواطنه إسلام مخاشوف بطل عالم Combat Sambo .

وعند السؤال حول إمكانية أن يقام نزال يجمع مجددا حبيب والإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق.

أجاب عبد المناب:" إمكانية إقامة نزال ضد كونر قائمة في حال رفض أحد المقاتليّن اللذين يسعى حبيب لمواجهتهما في موسكو، وقتها يمكن التفكير بنزال ماكغريغور في روسيا".

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يذكر أن حبيب دافع عن لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، يوم 7 سبتمبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة UFC 242.

وخاض حبيب 28 نزالا في مسيرته الاحترافية، انتصر فيها جميعا، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

المصدر: matchtv.ru