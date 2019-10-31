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كأس الرابطة الإنجليزية.. مواجهات متباينة للكبار

الرياضة

كأس الرابطة الإنجليزية.. مواجهات متباينة للكبار
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أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، يوم الخميس، عن مواجهات متباينة للكبار عقب إقصاء أرسنال وتشيلسي أمس الأربعاء.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة أوكسفورد يونايتد، فيما يلتقي ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع أستون فيلا والذي يلعب داخل صفوفه المصريان محمود حسن تريزيغيه وأحمد المحمدي.

وسيواجه مانشستر يونايتد فريق كولتشستر يونايتد على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

 ومن المقرر أن تقام المباريات في السادس عشر من ديسمبر المقبل.

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كما سيلعب ليستر سيتي مع إيفرتون في المباراة الرابعة، ومن المنتظر أن يكون نصف النهائي مثيرا، في حال لم تحدث أي مفاجآت في الدور ربع النهائي.

وشهد دور الدور الرابع فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي 2-1، بينما تغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح (6-5) في ملعب "أنفيلد".

وتخطى مانشستر سيتي عقبة ساوثهامبتون الثلاثاء 3-1.

المصدر: وكالات

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