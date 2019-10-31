من شابه أباه فما ظلم.. رونالدو الابن يحقق رقما قياسيا

ذكر موقع Football Talent Scout على "تويتر" المهتم بالمواهب الشابة في العالم، بأن كريستيانو جونيور، نجل النجم كريستيانو رونالدو، سجل رقما قياسيا مع فريق يوفنتوس تحت سن 10 سنوات.

نجح جونيور في هز شباك منافسيه 58 مرة إلى جانب تمرير 18 كرة حاسمة لزملائه، وذلك في 28 مباراة، وفقا للمصدر.

وانتقل صغير هداف ريال مدريد ومنتخب البرتغال التاريخي إلى أكاديمية السيدة العجوز، مع انتقال والده إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف العام الماضي، ومعها انطلقت موهبته بتسجيل سوبر هاتريك في ظهوره الأول مع صغار اليوفي في سبتمبر من نفس العام.

Cristiano Ronaldo Junior for Juventus U-9:



✅28 games

⚽️58 goals

🅰️18 assists



Like father, like son. pic.twitter.com/P8wINLpwXR — FootballTalentScout (@FTalentScout) October 30, 2019

Cristiano Ronaldo's son is a serious baller. 🔥💪🏼 pic.twitter.com/q77jcbmtgW — Football Tweet (@Football__Tweet) October 15, 2018

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ويمني أفضل لاعب في العالم 5 مرات، نفسه بأن يقتفي ابنه نهجه، وقال الدون في هذا الصدد لشبكة DAZN:"آمل أن يكون ابني مثل والده..هو يقول إنه سيصبح أفضل مني، لكنني أعتقد أن الأمر يبدو صعبا".