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من شابه أباه فما ظلم.. رونالدو الابن يحقق رقما قياسيا

الرياضة

من شابه أباه فما ظلم.. رونالدو الابن يحقق رقما قياسيا
Globallookpress Andy Rowland
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ذكر موقع Football Talent Scout على "تويتر" المهتم بالمواهب الشابة في العالم، بأن كريستيانو جونيور، نجل النجم كريستيانو رونالدو، سجل رقما قياسيا مع فريق يوفنتوس تحت سن 10 سنوات.

نجح جونيور في هز شباك منافسيه 58 مرة إلى جانب تمرير 18 كرة حاسمة لزملائه، وذلك في 28 مباراة، وفقا للمصدر.

وانتقل صغير هداف ريال مدريد ومنتخب البرتغال التاريخي إلى أكاديمية السيدة العجوز، مع انتقال والده إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف العام الماضي، ومعها انطلقت موهبته بتسجيل سوبر هاتريك في ظهوره الأول مع صغار اليوفي في سبتمبر من نفس العام.

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ويمني أفضل لاعب في العالم 5 مرات، نفسه بأن يقتفي ابنه نهجه، وقال الدون في هذا الصدد لشبكة DAZN:"آمل أن يكون ابني مثل والده..هو يقول إنه سيصبح أفضل مني، لكنني أعتقد أن الأمر يبدو صعبا".

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