من شابه أباه فما ظلم.. رونالدو الابن يحقق رقما قياسيا
ذكر موقع Football Talent Scout على "تويتر" المهتم بالمواهب الشابة في العالم، بأن كريستيانو جونيور، نجل النجم كريستيانو رونالدو، سجل رقما قياسيا مع فريق يوفنتوس تحت سن 10 سنوات.
نجح جونيور في هز شباك منافسيه 58 مرة إلى جانب تمرير 18 كرة حاسمة لزملائه، وذلك في 28 مباراة، وفقا للمصدر.
وانتقل صغير هداف ريال مدريد ومنتخب البرتغال التاريخي إلى أكاديمية السيدة العجوز، مع انتقال والده إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف العام الماضي، ومعها انطلقت موهبته بتسجيل سوبر هاتريك في ظهوره الأول مع صغار اليوفي في سبتمبر من نفس العام.
Cristiano Ronaldo Junior for Juventus U-9:— FootballTalentScout (@FTalentScout) October 30, 2019
✅28 games
⚽️58 goals
🅰️18 assists
Like father, like son. pic.twitter.com/P8wINLpwXR
Cristiano Ronaldo's son is a serious baller. 🔥💪🏼 pic.twitter.com/q77jcbmtgW— Football Tweet (@Football__Tweet) October 15, 2018
ويمني أفضل لاعب في العالم 5 مرات، نفسه بأن يقتفي ابنه نهجه، وقال الدون في هذا الصدد لشبكة DAZN:"آمل أن يكون ابني مثل والده..هو يقول إنه سيصبح أفضل مني، لكنني أعتقد أن الأمر يبدو صعبا".