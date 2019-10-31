بالفيديو.. بيل يصدم طفلا ويثير الاستياء مجددا بتصرفاته

أثار نجم ريال مدريد الويلزي غاريث بيل الانتقادات بعد رفضه الاستجابة لطلب طفل من جماهير "الملكي" كان يرغب في أخذ توقيعه والحديث معه.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه جناح "المرينغي" داخل مطار مدريد، أثناء عودته من لندن، حيث رفض اللاعب التوقف رغم طلب والدة الطفل، التي كانت تلحق به قائلة: "رجاء، طفلي يحبك".

وانهالت التعليقات السلبية على اللاعب المنبوذ من قبل جماهير النادي المدريدي، الذي لطالما أثار الجدل بتصرفاته.

وظل بيل لسنوات أغلى صفقة في تاريخ النادي منذ أن تعاقد معه بيريز صيف عام 2013 مقابل 95.3 مليون يورو، حتى قدوم البلجيكي أيدين هازارد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتوترت علاقة قائد المنتخب الويلزي مع جماهير الميرينغي منذ فترة، لكنها وصلت إلى مرحلة اللا رجعة بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الملكي قبل عدة جولات من نهاية الموسم الماضي وخروجه من حساباته.

Bale ya está en Madrid... y no se paró a firmar al niño que le pedía un autógrafo

📹 @gurriato7pic.twitter.com/Gqxa3hcwpA — MARCA (@marca) October 29, 2019

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ولم يشارك بيل مع فريقه في مواجهة ليغانيس، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي انتهت لمصلحة ريال مدريد بخماسية نظيفة.

كما تغيب الويلزي عن مباراة ريال مايوركا 1-0، في الوقت الذي تؤكد فيه بعض التقارير الصحافية رغبة اللاعب في مغادرة النادي وخوض تجربة جديدة بعيدا عن إسبانيا.

المصدر: ماركا الإسبانية