بالفيديو.. مهاجم يسرق الكرة من الحارس ويسجل هدفا مباغتا

ارتكب حارس مرمى كايسرسلاوترن الألماني خطأ كارثيا خلال مواجهة فريقه وضيفه نورنبيرغ، يوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس ألمانيا لكرة القدم.

وأهدى ماريوس مولر حارس مرمى كايزرسلاوترن الضيوف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة من غير قصد، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه 2-1.

ونجح مولر في الاستحواذ على كرة عرضية، لكن المهاجم السويسري مايكل فري باغت الحارس الذي ألقى بالكرة على الأرض استعدادا لتسديد كرة طويلة، دون أن يلقي بالا لمن خلفه من لاعبين.

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فخطف مهاجم نورنبيرغ الكرة، ليودعها الشباك وسط ذهول حارس المرمى ولاعبيه.

إلا أن الحظ عاد ليبتسم لفريق كايزرسلاوترن بنجاحه في حسم اللقاء عقب اللجوء لركلات الترجيح التي جاءت لمصلحته 6-5.

المصدر: "تويتر"