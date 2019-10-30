كوفاليف قبل نزاله ضد كانيللو: الدافع هو هزيمة هذا البطل "الأصهب" والرقص

تحدث حامل حزام منظمة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف الثقيل (WBO) الروسي سيرغي كوفاليف، عن دوافعه قبل نزاله المرتقب ضد بطل العالم للوزن المتوسط، المكسيكي ساؤول ألفاريز.

وقال كوفاليف، خلال حوار مباشر عبر موقع "إنستغرام": "حافزي؟ هو التغلب على هذا البطل الأصهب والرقص".

وسيقام النزال المرتقب بين الملاكمين الروسي والمكسيكي، يوم 2 نوفمبر المقبل، في لاس فيغاس.

وأسقط سيرغي كوفاليف (36 عاما) متحديه البريطاني، أنتوني يارد، بالضربة القاضية، في نزال الدفاع عن لقب بطل العالم للوزن خفيف الثقيل (WBO)، في أغسطس الماضي، محققا انتصاره الـ 34 في مسيرته الاحترافية (29 منها بالضربة القاضية)، حتى الآن، مقابل تعادل واحد وثلاث هزائم.

بينما انتزع ساول ألفاريز "كانيللو" (29 عاما)، حزام بطل العالم (IBF) من الأمريكي، دانيال جاكوبس، بفوزه عليه بالنقاط في النزال الذي جمعهما مطلع مايو الماضي، في لاس فيغاس، ليضمه إلى حزامي المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، محققا انتصاره الـ 52، حتى الآن، مقابل تعادل واحد.

المصدر: وكالات